В Струковском саду Самары пройдут бесплатные ярмарки для самозанятых

В июле на выходных 12−13 и 19−20 числа в Струковском саду Самары пройдут ярмарки изделий ручной работы. Бесплатно принять участие могут официально зарегистрированные самозанятые и малые предприятия из разных сфер — сувениры, игрушки, товары для красоты и здоровья и др.
Ярмарки работают с 11:00 до 20:00. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке минэкономразвития региона и центра «Мой бизнес».
Заявки принимаются до 9 июля, результаты отбора объявят 10 июля. Количество бесплатных мест ограничено.
Ранее мы писали, что общественные организации города получат более 130 млн рублей из федерального бюджета на реализацию свою проектов.
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