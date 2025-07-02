Компания «РусКамедь» стала резидентом особой экономической зоны «Тольятти»

Ксантановая камедь широко используется в разных отраслях промышленности и, в первую очередь, в производстве продуктов питания. Это безопасная добавка применяется как загуститель и стабилизатор при изготовлении соусов, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий и др. Она может быть получена из простых сахаров, благодаря процессу ферментации. Ксантановая камедь также широко используется в нефтегазовой, химической, фармацевтической промышленности и сельском хозяйстве.