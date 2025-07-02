Из Красноярска вывезли домашних животных на отдых за границу

Специалисты Управления Россельхознадзора провели контроль 227 международных рейсов в пункте пропуска аэропорта «Красноярск».
В ходе ветеринарного контроля было выявлено и изъято 55,6 кг продукции, ввезенной пассажирами из Таджикистана и Узбекистана с нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Вся запрещенная продукция была уничтожена путем сжигания. В результате нарушений законодательства к административной ответственности были привлечены 40 человек.
Также сотрудники ведомства оформили вывоз 19 домашних животных: 17 собак различных пород и 2 кошки. Питомцы отправились вместе с владельцами в страны ближнего и дальнего зарубежья, включая Германию, Таиланд, Канаду, Сербию и Италию.
Кроме того, через аэропорт было ввезено 851 экземпляр декоративных птиц, которые также прошли все необходимые проверки.