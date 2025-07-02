Из Красноярска вывезли домашних животных на отдых за границу

В ходе ветеринарного контроля было выявлено и изъято 55,6 кг продукции, ввезенной пассажирами из Таджикистана и Узбекистана с нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Вся запрещенная продукция была уничтожена путем сжигания. В результате нарушений законодательства к административной ответственности были привлечены 40 человек.