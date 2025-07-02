В Открытой неделе науки БРИКС+ участвуют более 100 ученых

Программу научных мероприятий в Бразилии с 30 июня по 7 июля организуют в рамках международного фестиваля «Наука 0+» Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро. Первые из них стартовали в понедельник, а церемония открытия прошла 1 июля в Федеральном университете Рио-де-Жанейро при участии представителей мэрии города, генерального консульства России в Рио-де-Жанейро, делегаций ученых стран БРИКС+ и космонавтов РФ и Белоруссии.
«Открытая неделя науки БРИКС+ объединила более 100 ученых из Бразилии, России, Беларуси и Китая и других стран. 30 июня и 1 июля в рамках акции “Ученые в школы” представители этих стран провели лекции и мастер-классы в образовательных учреждениях города и на “Кораблях знаний” — публичных просветительских площадках Рио-де-Жанейро. Неделя науки, предполагающая обширную программу мероприятий разных форматов, продлится до 7 июля», — уточнили в МГУ.
В Бразилии в ближайшие дни пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», День инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, включающий научные шоу, кинопоказы и мастер-классы.
В делегации РФ и Белоруссии входят представители МГУ имени М. В. Ломоносова, Российской академии наук (РАН), Института микробиологии НАН Беларуси, Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, Института общей и неорганической химии (ИОНХ) НАН Беларуси, Московского педагогического государственного университета (МПГУ), Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси), Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), парка «Зарядье», Роскосмоса, Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и других научно-образовательных и технологических организаций.
Популяризаторы науки.
Форум популяризаторов науки БРИКС+ станет первой площадкой подобного формата в странах объединения.
«Ключевая миссия форума — формирование устойчивого международного сообщества популяризаторов науки, обмен лучшими практиками и запуск совместных инициатив, ориентированных на молодежь и будущее науки в странах объединения», — сообщили в МГУ.
С 5 по 6 июля в Планетарии Рио-де-Жанейро впервые пройдут мероприятия международного фестиваля «Наука 0+»: мастер-классы, шоу, кинопоказы и практические эксперименты.
«[Ученые] проведут мастер-классы по выделению ДНК из фруктов, познакомят гостей с технологией CRISPR, а также научат работе с квантовыми точками и лазерами. На площадке будет работать лаборатория генетики, где каждый сможет своими руками извлечь ДНК из банана и унести образец домой. Дети смогут поуправлять настоящим марсоходом, узнать, как программируется техника будущего, и поучаствовать в интерактивных демонстрациях, включая VR-миссию на Марс», — сообщили организаторы.
Проект «Наука 0+».
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Фестиваль призван привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку, рассказывать о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлекать ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
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