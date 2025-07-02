В Открытой неделе науки БРИКС+ участвуют более 100 ученых

Программу научных мероприятий в Бразилии с 30 июня по 7 июля организуют в рамках международного фестиваля «Наука 0+» Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро. Первые из них стартовали в понедельник, а церемония открытия прошла 1 июля в Федеральном университете Рио-де-Жанейро при участии представителей мэрии города, генерального консульства России в Рио-де-Жанейро, делегаций ученых стран БРИКС+ и космонавтов РФ и Белоруссии.