Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина отправили в колонию

Он также заявил, что мог забыть, кто конкретно ударил его ножом, и отметил, что у него нет оснований для оговора Бурдина, так как они были хорошими приятелями. Один из свидетелей при этом рассказал суду, что не видел, как музыкант взял кухонный нож с подоконника и нанес ранение Кривокорытову, но «помнит нож в правой руке» подсудимого уже после.