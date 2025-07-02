Где купаться в Самаре в 2025 году: лучшие пляжи города и правого берега Волги

Самара славится своими городскими пляжами. Чтобы искупаться, самарцам не нужно далеко идти — достаточно спуститься на набережную Волги. Там располагается несколько больших и комфортных пляжей.
Также из Самары можно уехать «заволгу» — на правом берегу реки тоже есть несколько мест для пляжного отдыха. Многие местные жители даже устраивают там палаточные лагеря на все лето 2025 года.
Туристам тоже интересно, где в Самаре можно искупаться и какие пляжи лучше всего для них подойдут.
Мы сделали подборку лучших самарских пляжей на 2025 год:
Пляж на Старой набережной.
В Самаре в 2025 году пляж на Старой набережной обустроили для комфортного и качественного отдыха. Здесь есть кабинки для переодевания, скамейки, навесы и душ. Можно позагорать на славу.
Для туристов, которые приехали в Самару место тоже привлекательное — совсем рядом находятся самые популярные туристические маршруты, заведения и парки.
Пляж на Маяковском спуске.
Еще один пляж, популярный у самарцев и приезжих. Здесь также есть все необходимое благоустройство для удобного купания и загорания, а совсем рядом находится один из символов Самары — площадь Славы.
Пляж у Ладьи.
Еще один пляж, который располагается на 5-километровой набережной Самары. Сюда приходят позагорать, поиграть с мячом и искупаться. Благоустройство для этого активно ведут. С пляжа открывается замечательный вид на правый берег Волги и стелу Ладья.
Пляж в Загородном парке.
Место для тех, кто хочет убежать от городской суеты. Здесь, под сенью деревьев можно устроить пикник. Этот пляж также оборудован необходимой инфраструктурой.
Пляж санатория «Волга».
Вдали от центра Самары на просеке находится санаторий «Волга». На его территории есть пляж с лежаками и раздевалками. Этой зоной могут пользоваться только отдыхающие санатория, но рядом находится пляж для всех желающих.
Красноглинский пляж.
Одно из самых живописных мест Самары — отсюда открывается потрясающий вид на Жигулевские горы и Волгу. На пляже можно почувствовать себя как на курорте. Туристы могут поставить палатку, пожарить шашлык и поиграть в активные игры.
Пляж на Мастрюковских озерах.
Место рядом с легендарной Грушинской поляной, где проходит знаменитый бардовский фестиваль. Здесь чистый песок, невероятный вид на горы и Волгу, приятная вода. Можно добраться на машине или электричке с вокзала в Самаре.
Средний пляж.
Пляж на острове Поджабном. Популярен среди самарцев за красивую природу и небольшую удаленность от города. Здесь находится сосновый бор и чистый, мягкий песок и Волга. Сюда можно добраться на «омике» с Речного вокзала.
Выбирайте пляж в Самаре, который по душе именно вам! Наш город — идеальное место, чтобы искупаться, позагорать и отдохнуть по-летнему.
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