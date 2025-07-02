Жителей Башкирии предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках из-за дождей

Жителей Башкирии предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках из-за продолжительных осадков. Ведомство напомнило жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности во время паводка.
Спасатели рекомендуют избегать приближения к опасным участкам, включая размытые берега, скопления мусора и линии электропередач. Особое внимание советуют уделить безопасности детей и домашних животных, заранее подготовив возвышенные места для скота.
МЧС призывает не пытаться переходить реки вброд или проезжать на автомобиле через подтопленные участки. Жителям районов, подверженных подтоплению, рекомендуют подготовить тревожные чемоданчики, перенести ценные вещи из подвалов, а также очистить ливневые стоки вокруг домов. Ведомство подчеркивает важность отслеживания прогнозов погоды и оперативных сообщений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.