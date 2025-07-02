Жилой комплекс по реновации построят на берегу реки Сходни в рамках КРТ

«Подлежащие редевелопменту два участка общей площадью 5,08 га находятся в разных районах округа — Южное Тушино и Покровское-Стрешнево, но в непосредственной близости друг от друга. Разделяет их река Сходня. На ее берегах и будет построен новый жилой комплекс в соответствии с высокими стандартами программы реновации. Его общая площадь составит 130,6 тыс. кв. м, а площадь квартир — ориентировочно 81 тыс. кв. м. За счет размещения на первых этажах магазинов, кафе и других предприятий малого и среднего бизнеса здесь также будет создано около 500 рабочих мест», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.
Как отмечается, подготовленный городом проект комплексного развития территорий в Северо-Западном административном округе направлен на реализацию программы реновации.
«Участки расположены в Походном и 2-м Тушинском проездах. В 15 минутах ходьбы находится памятник природы “Сходненский ковш”. Неподалеку пролегает Волоколамское шоссе. Живописную территорию дополнительно благоустроят, в том числе организуют зоны для прогулок и отдыха, оборудуют детские и спортивные площадки. Также рядом с будущими новостройками уже есть несколько школ, детских садов и медицинских учреждений. Реализовать проект планируется в течение шести лет», — говорится в сообщении.