Жилой комплекс по реновации построят на берегу реки Сходни в рамках КРТ

«Подлежащие редевелопменту два участка общей площадью 5,08 га находятся в разных районах округа — Южное Тушино и Покровское-Стрешнево, но в непосредственной близости друг от друга. Разделяет их река Сходня. На ее берегах и будет построен новый жилой комплекс в соответствии с высокими стандартами программы реновации. Его общая площадь составит 130,6 тыс. кв. м, а площадь квартир — ориентировочно 81 тыс. кв. м. За счет размещения на первых этажах магазинов, кафе и других предприятий малого и среднего бизнеса здесь также будет создано около 500 рабочих мест», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.