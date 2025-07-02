Из-за аварии на канализации в центре Воронежа провалился асфальт

Очередная авария на канализации произошла в центре Воронежа. Из-за размыва грунта сточными водами на пересечении улиц Володарского и Орджоникизде обвалился асфальт.
На месте ЧП сейчас работают бригады водоканала. По данным компании, порыв произошел на коллекторе диаметром 300 мм.
— Сотрудники уже огородили место провала и приступают к земельным работам. На участке работает сразу семь специалистов и шесть единиц спецтехники.
Труба находится на глубине почти в четыре метра. Для производства работ ограничили движение по одной из полос дороги по улице Орджоникидзе.
Работы обещают проводить без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения.