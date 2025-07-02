Создан сенсор на базе ДНК для подбора оптимальной дозы терапии от рака

Созданный учеными датчик представляет собой композитный материал, состоящий из оксида графена и красителя полипрофлавина, способного взаимодействовать с ДНК. Его исследователи нанесли на электроды и встроили внутрь этого композита молекулы ДНК, способные связываться с различными антрациклиновыми препаратами. Электрические характеристики электродов сильно меняются в том случае, если молекулы этих лекарств вступают в контакт с цепями ДНК, что позволяет выявлять их присутствие в образцах.