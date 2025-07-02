В России устранили угрозу вымирания амурского тигра

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Цель по сохранению популяции амурского тигра в РФ выполнена, угроза вымирания животного ликвидирована, заявил министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, выступая на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве.
В Москве в среду открылась фотовыставка. Экспозиция включает в себя работы фотографа Сергея Горшкова, посвященные дальневосточному леопарду и амурскому тигру — самым редким и величественным кошкам планеты. Цель выставки — напомнить о хрупкости природы и важности её защиты, а также показать красоту дикой природы Дальнего Востока.
«Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. Очень много было сделано. Мы, собственно говоря, на сегодняшний день имеем неплохой результат: когда в 2013 году начинали это большое дело, численность популяции амурского тигра на территории Российской Федерации составляла около 430 особей. В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, она выполнена», — отметил министр.
«Мы с уверенностью можем сказать, что мы избежали и ликвидировали угрозу вымирания этого прекрасного хищника», — добавил Чуйченко.
Министр также пригласил всех гостей выставки на Дальний Восток. «Приезжайте и своими глазами смотрите, наслаждайтесь вот этой великой-великой природой», — заключил он.