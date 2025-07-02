Ученые заявили об угрозе для экосистемы реки Дон в Ростовской области

Экосистема реки Дон в Ростовской области «подвергается серьезным изменениям», и на этот процесс одновременно влияют трансформация климата, маловодье, а также хозяйственная деятельность человека. Об этом агентству ТАСС рассказали в Южном научном центре РАН (ЮНЦ РАН).
— Сложно выделить влияние именно маловодья, так как это лишь одно из последствий климатических изменений и деятельности человека. Не следует забывать об активной антропогенной нагрузке на водную экосистему, — подчеркнули в ЮНЦ РАН.
Ученые считают, что совокупность факторов приводит «к избыточному обогащению водоемов питательными веществами, а также сказывается на структуре водных организмов». Уже сейчас в составе фитопланктона регистрируют учащение «цветения» и ухудшение качества воды, появление токсинов.
Добавим, еще одним фактором, влияющим на запасы продуктивной влаги в почве, оказалась засуха. В июне из-за чрезмерной засушливости в ряде территорий региона ввели режим ЧС. Также эта ситуация влияет на состояние посевов.