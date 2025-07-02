В Иркутске с 8 по 13 июля изменится схема движения общественного транспорта

С 8 по 13 июля в центре Иркутска изменится схема движения общественного транспорта. Некоторые улицы временно перекроют из-за проведения Международного ралли. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, c полуночи 8 июля до 18 часов 13 июля маршрут № 56, который следует из микрорайона Солнечный в предместье Радищева, не будет останавливаться на площади графа Сперанского и сквере имени Кирова.
— с 7 утра до 11 вечера 12 июля автобусы № 12 и 16к при следовании в центр после остановки «Художественный музей» проедут мимо площади графа Сперанского и Чкалова. По такому же правила будут ехать автобусы № 3, 7к, 11, 16, 23, 67, 80, 90, — пояснили в пресс-службе администрации.
Общественный транспорт № 6, 29, 33, 39 после остановки «Ц. рынок» проследуют по Богдана Хмельницкого и проедут Сухэ-Батора, но зато на маршруте появится остановка «Художественный музей». Автобусы № 14, 28 ₽, 30, 37, 42, 43, 65, 66, которые поедут в сторону Глазковского моста, исключат остановки «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора».