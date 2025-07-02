В Иркутске с 8 по 13 июля изменится схема движения общественного транспорта

С 8 по 13 июля в центре Иркутска изменится схема движения общественного транспорта. Некоторые улицы временно перекроют из-за проведения Международного ралли. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, c полуночи 8 июля до 18 часов 13 июля маршрут № 56, который следует из микрорайона Солнечный в предместье Радищева, не будет останавливаться на площади графа Сперанского и сквере имени Кирова.