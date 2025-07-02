Муж-американец забрал ребенка у казахстанки

По словам Зулкии, она вместе с дочерью Сафией, гражданкой Казахстана и США, прилетела в Америку 25 апреля 2025 года по приглашению супруга. Однако всего через две недели её обвинили в домашнем насилии, запретили общение с ребёнком и оставили без жилья, финансов и поддержки.
"Моей дочке 2 года. Она родилась в Казахстане и жила со мной всю свою жизнь — до 25 апреля 2025 года. Её отец никогда не навещал её, не жил с нами. Он присылал деньги, но не участвовал в её повседневной жизни.
25 апреля мы приехали в США по его приглашению. 10 мая у нас произошёл конфликт — я хотела вернуться домой с дочкой. Он вызвал полицию — и мне выдали судебный запрет на контакт. С тех пор он использует этот запрет, чтобы полностью отрезать меня от ребёнка.
Я осталась в чужой стране — без дома, без денег, без юридической помощи. Но самое страшное — без моего ребёнка. Он отказывается сообщать мне какую-либо информацию о ней. Он блокирует всё общение — даже с бабушкой и родственниками, которые растили её два года.
У моей дочери врождённый порок сердца. Она не говорит по-английски. Она одна в новой стране", — написала Зулкия в соцсетях.
По её словам, дочка Сафия родилась в Казахстане и изначально имела только казахстанское гражданство. Позже, находясь на родине с мамой, девочка получила и американское гражданство.
"Я растила её одна — с любовью, с заботой, с верой. Отец жил за границей. Он присылал деньги, но не участвовал в жизни дочери. В августе 2024 года мне одобрили воссоединение с ним в США. Но я не спешила — мне было страшно.
14 ноября мы прилетели, но уже через две недели вернулись обратно: он обещал сам приехать и жить в Казахстане. Не приехал. Весной он снова предложил приехать — «Если не понравится, уедешь в любой момент». Я поверила. Хотела, чтобы у Сафии был отец.
25 апреля мы снова прилетели в США. Через две недели случился конфликт. Я сказала, что хочу вернуться домой. Он вызвал полицию. Меня обвинили в домашнем насилии. Мне выдали запрет на контакт. После этого он ограничил мне доступ к дочери. Мне не сообщают, как она, где она, состояние её здоровья. Я не могу связаться с ней — ни по телефону, ни по видеосвязи. Даже бабушке и моим сёстрам со стороны матери запретили общение. Я осталась одна — в чужой стране, без дома, без средств, без возможности защитить себя. Но самое страшное — без дочери, с которой я была с самого рождения", — рассказала женщина.
Как произошёл конфликт
Зулкия уточнила, что причиной серьёзного конфликта стала её попытка вернуться с ребёнком в Казахстан. Билеты были куплены заранее — на 13 мая. Первоначально супруг согласился на развод в Казахстане и оставление ребёнка с матерью. Но неожиданно изменил своё решение.
«10 мая у нас с мужем произошёл конфликт. Причина — я собиралась вернуться с дочкой в Казахстан 13 мая. Билеты были уже куплены. Мы с мужем договорились: я подаю на развод в Казахстане, а Сафия продолжает жить со мной — ведь она ещё маленькая, ей нужен постоянный уход и медицинское наблюдение. Он согласился. Но 9 мая он неожиданно приезжает домой среди дня и говорит, что нам нужно поехать к юристу. В машине он признаётся: хочет подать на развод в США. Он везёт меня в офис, где работает его сестра, и просит подписать документы о разводе. В этих документах я вижу, что предлагается: 6 месяцев ребёнок живёт с ним, 6 месяцев — со мной. Я отказалась подписывать. Мы не договаривались об этом. По пути домой он уже начал писать моей маме, что я якобы “бью его и тяну за волосы” — хотя у него и волос-то нет. Дома началась ссора. Он стоял слишком близко, кричал. Я оттолкнула его. Он вызвал полицию. Это был очень эмоциональный день. Никто не пострадал. Но он попросил выдать No Contact Order — запрет на контакт», — написала Зулкия.
Что дальше
Сейчас женщина осталась одна в США — без денег, без жилья и возможности защитить свои права. По её словам, она пытается найти юридическую помощь, чтобы вернуть право на общение с дочерью и воссоединиться с ней.
Зулкия активно делится своей историей в социальных сетях и надеется, что огласка поможет привлечь внимание общественности, правозащитников и юристов.
Она опубликовала обращение в соцсетях:
«Пожалуйста, расскажите о нас. Пожалуйста, помогите. Ни одна мать не должна быть разлучена со своим ребёнком вот так».