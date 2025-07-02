Муж-американец забрал ребенка у казахстанки

«10 мая у нас с мужем произошёл конфликт. Причина — я собиралась вернуться с дочкой в Казахстан 13 мая. Билеты были уже куплены. Мы с мужем договорились: я подаю на развод в Казахстане, а Сафия продолжает жить со мной — ведь она ещё маленькая, ей нужен постоянный уход и медицинское наблюдение. Он согласился. Но 9 мая он неожиданно приезжает домой среди дня и говорит, что нам нужно поехать к юристу. В машине он признаётся: хочет подать на развод в США. Он везёт меня в офис, где работает его сестра, и просит подписать документы о разводе. В этих документах я вижу, что предлагается: 6 месяцев ребёнок живёт с ним, 6 месяцев — со мной. Я отказалась подписывать. Мы не договаривались об этом. По пути домой он уже начал писать моей маме, что я якобы “бью его и тяну за волосы” — хотя у него и волос-то нет. Дома началась ссора. Он стоял слишком близко, кричал. Я оттолкнула его. Он вызвал полицию. Это был очень эмоциональный день. Никто не пострадал. Но он попросил выдать No Contact Order — запрет на контакт», — написала Зулкия.