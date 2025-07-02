Омские рыбаки поймали несколько огромных карпов на общедоступном водоеме

«С 28 на 29 июня, озеро Ик, берег район Калачики. Редко попадаешь на такую бойню, но мы попали! 28 июня, в 9-ый час вечера, началось: карпы, карпы, только карпы! Буквально 1 час это озеро стреляло в нас крупными экземплярами. Один просто наглым образом насмехался над удилищем и разорвал его пополам. В итоге 3 карпа на 2.5−2.0 кг у меня, и у товарищей по несколько карпов и сазанов такого же размера. Но при этом пару сазанов зашли трофейных — на 5.5 кг и на 6.8 кг. Вот это был экшн-заплыв! Все были довольны как дети. На утро 29-го июня сделали заплыв на посошок, и снова около 6−7 карпов взято по — 2−2.5 кг. Рыбалка достойная, долгожданный душевный выход с друзьями удался!», — написал омич, не скрывая эмоции и восхищения.