Совфед одобрил закон о RuStore на устройствах Apple

Как пояснил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, законом запрещается «препятствовать работе RuStore, ограничивать установки через него, а также создавать проблемы с оплатой». По его словам, такие действия приравниваются к недостатку товара, «а это уже юридическая база для возврата, замены или ремонта».