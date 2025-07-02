Совфед одобрил закон о RuStore на устройствах Apple

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий разработчикам техники, в том числе Apple, препятствовать установке на гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.
Законом запрещается с 1 сентября 2025 года устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений.
Документ уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple открыла возможность устанавливать RuStore на свои смартфоны и планшеты.
Кроме того, вводится запрет на ограничение установки и обновления программ из сторонних источников, блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты в приложениях.
Как пояснил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, законом запрещается «препятствовать работе RuStore, ограничивать установки через него, а также создавать проблемы с оплатой». По его словам, такие действия приравниваются к недостатку товара, «а это уже юридическая база для возврата, замены или ремонта».
«Мы не просто говорим о цифровом суверенитете — мы его закрепляем в законе. Это защита интересов потребителя и поддержка отечественных IT-решений», — отметил парламентарий. −0-