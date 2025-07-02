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Вратарь «Акрона» Александр Васютин оценил прошлый сезон для себя на четверку

30-летний голкипер тольяттинцев подчеркнул: для него главное, что «красно-черные» сохранили место в Премьер-лиге.

30-летний голкипер тольяттинцев подчеркнул: для него главное, что «красно-черные» сохранили место в Премьер-лиге.

Александр Васютин присоединился к «Акрону» прошлым летом. В 18 играх пропустил 23 гола. Восемь встреч — на ноль. А «молодые и звонкие» закончили чемпионат на девятой строчке с 35 очками. Забили 39 мячей, пустили 55.

«Самое главное, что зацепились в РПЛ. Для себя прошлый сезон оценил бы на четверку. Есть над чем работать. Второй будет сложнее, нужно добавить в качестве. Постараемся улучшить результат», — объяснил вратарь волжан.

Добавил: перед началом подготовки к предстоящему розыгрышу РПЛ отдохнул и провел время с близкими.

«Сборы идут в рабочем режиме. На них легко не бывает. Все хорошо проходит, по плану», — заявил Васютин «Матч ТВ».

Ранее сообщали, что «Акрон» начал заявлять футболистов на новый сезон Премьер-лиги.

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