Вузы Беларуси объявили завершение приема документов для некоторых абитуриентов

В вузах Беларуси 2 июля завершается прием документов для некоторых абитуриентов, пишет БелТА.
Как объяснил начальник главного управления профобразования Минобразования Сергей Пищов, 2 июля завершается прием документов абитуриентов-целевиков. Подать документы в вузы они могли с 27 июня по 2 июля включительно.
— Это ребята, поступающие на условиях целевой подготовки. Прием документов от них 2 июля завершается, — подчеркнул чиновник.
Еще представитель Минобразования уточнил, что уже с 4 июля целевиками будут сдаваться внутренние вступительные экзамены по первому профильному предмету в вузах.
Нижний порог среднего балла аттестата для целевиков в Беларуси по большинству специальностей должен составлять не ниже 7 баллов. Вступительные испытания для этой категории абитуриентов продлятся по 10 июля, а по 12 июля будут проходить зачисления студентов на условиях целевой подготовки.
Накануне Минобразования сказало, кому нужно будет дважды поступать в вузы Беларуси.
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