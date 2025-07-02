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Вузы Беларуси объявили завершение приема документов для некоторых абитуриентов

Белорусские вузы прекращают прием документов 2 июля для некоторых абитуриентов.

Источник: Комсомольская правда

В вузах Беларуси 2 июля завершается прием документов для некоторых абитуриентов, пишет БелТА.

Как объяснил начальник главного управления профобразования Минобразования Сергей Пищов, 2 июля завершается прием документов абитуриентов-целевиков. Подать документы в вузы они могли с 27 июня по 2 июля включительно.

— Это ребята, поступающие на условиях целевой подготовки. Прием документов от них 2 июля завершается, — подчеркнул чиновник.

Еще представитель Минобразования уточнил, что уже с 4 июля целевиками будут сдаваться внутренние вступительные экзамены по первому профильному предмету в вузах.

Нижний порог среднего балла аттестата для целевиков в Беларуси по большинству специальностей должен составлять не ниже 7 баллов. Вступительные испытания для этой категории абитуриентов продлятся по 10 июля, а по 12 июля будут проходить зачисления студентов на условиях целевой подготовки.

Накануне Минобразования сказало, кому нужно будет дважды поступать в вузы Беларуси.

Тем временем синоптики предупредили о жаре +35 градусов перед резким похолоданием в Беларуси в июле 2025: «Похолодает на 10 — 12 градусов».