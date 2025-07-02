Вузы Беларуси объявили завершение приема документов для некоторых абитуриентов

Нижний порог среднего балла аттестата для целевиков в Беларуси по большинству специальностей должен составлять не ниже 7 баллов. Вступительные испытания для этой категории абитуриентов продлятся по 10 июля, а по 12 июля будут проходить зачисления студентов на условиях целевой подготовки.