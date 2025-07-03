Ученые назвали виды спорта, которые продлевают жизнь на 10 лет

Хотите прожить на 10 лет дольше? Тогда стоит взять в руки ракетку. Результатами исследования поделился журнал Tom's Guide. Оказалось, теннис и бадминтон обеспечивают наибольший прирост продолжительности жизни по сравнению с другими видами физической активности.
Ученые из Дании проанализировали данные более 8500 человек и выяснили, что занятия теннисом в среднем продлевают жизнь на 9,7 года, а бадминтоном — на 6,2 года. Для сравнения: плавание добавляет 3,4 года, а бег — лишь 3,2.
Эти выводы подтвердили и британские ученые: они отслеживали более 80 тысяч человек в течение девяти лет. Участники, регулярно игравшие в теннис, бадминтон или сквош, имели на 47% меньший риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто не занимался спортом.
Также было установлено, что ракеточные виды спорта снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта на 56%. Для сравнения, у плавания этот показатель составил 41%, а у аэробики — 36%.
В чем секрет? Теннис, бадминтон, сквош и другие подобные активности помимо аэробной нагрузки обеспечивают тренировку координации, гибкости и мышц всего тела. Постоянные рывки, смена направления движения, удары по мячу или волану задействуют сердце, легкие и весь мышечный аппарат. Такие упражнения улучшают плотность костной ткани, а за счет высокой интенсивности помогают эффективно сжигать калории и поддерживать нормальный вес.