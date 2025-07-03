Ученые назвали виды спорта, которые продлевают жизнь на 10 лет

Ученые из Дании проанализировали данные более 8500 человек и выяснили, что занятия теннисом в среднем продлевают жизнь на 9,7 года, а бадминтоном — на 6,2 года. Для сравнения: плавание добавляет 3,4 года, а бег — лишь 3,2.