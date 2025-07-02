В архиве телецентра обнаружены уникальные записи первых Грушинских фестивалей

В архивах ГТРК «Самара» произошло настоящее музыкальное открытие — словно в шкафу нашли старый свитер, а он оказался волшебным плащом времени.
Там сохранились звуки самого первого Грушинского фестиваля 1968 года, включая юные выступления Юрия Визбора — того самого, чьи песни потом знали наизусть даже те, кто никогда не держал гитару.
Эти записи долгие годы лежали в фонотеке Куйбышевского телерадиоцентра, как настоящий клад авторской песни.
Потом их благополучно оцифровали, и теперь они снова звучат — пусть и с легким треском прошлого, но с живым голосом эпохи.
Как рассказал звукорежиссёр Дмитрий Салтановский, некоторые исполнители тех лет так и остались безымянными — видимо, забыли представиться перед выходом на сцену.
Однако есть предположение, что это были преподаватели и студенты местного авиационного института, которые вместо учёбы пришли под гитару.
Особое место занимает запись песни «Милая моя, солнышко лесное», исполненной Юрием Визбором. Эта композиция стала для бардовской культуры чем-то вроде государственного гимна — только без парадов и с большей долей романтики.
Первый Грушинский фестиваль собрал всего несколько сотен человек, зато задал тон всем будущим встречам: костёр, гитара, песня и душа, вывороченная наизнанку.
А Визбор, как настоящий шаман авторской песни, соединил в своих текстах походную лирику, добрую иронию и философское отношение к жизни — всё это, как говорится, под одну гитару.
«Голос Визбора, звучащий в тишине — будь то зал или лесная поляна, — это не просто звук. Это эмоциональный документ целой эпохи», — говорит Салтановский.
И вот эти самые документы до сих пор хранят дух тех первых фестивалей — когда авторская песня была ещё молодой и дерзкой, а зритель — внимательным и влюбленным.
Когда каждый аккорд значил больше, чем тысяча слов, а «дофамин» был еще не модным термином, а просто хорошим настроением после концерта у костра.
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