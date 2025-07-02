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Дворцовая набережная готовится к возвращению после ремонта: что нового

На Дворцовой набережной в центре Петербурга завершили основные ремонтные работы, в том числе на Эрмитажном и Прачечном мостах. О том, как уже преобразили набережную и что еще предстоит сделать до Дня ВМФ, рассказали 2 июля в пресс-службе «Мостотреста».

Протяженность Дворцовой набережной составляет 1 150 метров. В ходе ремонта ее оборудовали ливневой канализацией, а на примыкании к тротуару уложили новый асфальт. Отреставрировали все гранитные элементы набережной и обоих мостов: тротуарные плиты, парапеты, лестницы, бордюры и спуски, а также скамьи, которые украшают каждый спуск. Чтобы не нарушить исторический рисунок гранитных плит, их пронумеровали и после реставрации каждую вернули на свое место.

На Эрмитажном мосту укрепили бутовую кладку, сделали гидроизоляцию дороги и свода моста, забетонировали плиту проезжей части и уложили новый асфальт. На Прачечном мосту произвели инъектирование бутовой кладки — это процедура, когда в пустоты закачивают специальные растворы, чтобы ее укрепить. Также на мосту восстановили покрытие на примыкании к тротуару.

В ближайшие недели специалистам еще предстоит закончить устройство вставок гранитных элементов, расшить швы между ними и очистить все поверхности. После реставрации вернут на место и решетки фасадов Прачечного моста.