Дворцовая набережная готовится к возвращению после ремонта: что нового

Протяженность Дворцовой набережной составляет 1 150 метров. В ходе ремонта ее оборудовали ливневой канализацией, а на примыкании к тротуару уложили новый асфальт. Отреставрировали все гранитные элементы набережной и обоих мостов: тротуарные плиты, парапеты, лестницы, бордюры и спуски, а также скамьи, которые украшают каждый спуск. Чтобы не нарушить исторический рисунок гранитных плит, их пронумеровали и после реставрации каждую вернули на свое место.