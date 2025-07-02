Заслуженных доноров в Иркутской области станет больше

Первый — инициатива депутатов областного парламента. Депутаты предложили увеличить в два раза, с 5 до 10, число человек, которым ежегодно присваивается почетное звание заслуженного донора. Как пояснил один из авторов законопроекта Артем Лобков, дело в том, что уже сейчас право его получить имеют 62 донора, а в ближайшие три года к ним добавится еще 65 человек. Всего же в Приангарье в базу доноров входит 168 тысяч граждан. В то время как звание почетных присвоено только 15-ти. Таким образом, за счет изменения законодательства удастся избежать образования многолетней очереди и отметить заслуги тех, кто добровольно сдает кровь ради спасения жизней других людей.