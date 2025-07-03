Москву признали самым удобным городом России для собачников

В Москве 88% жителей могут добраться до необходимой инфраструктуры для питомцев за 15 минут пешком. Самые благоприятные ситуации — в Тверском, Таганском и Дмитровском районах, а также в районах Проспект Вернадского, Братеево и Новогиреево, где инфраструктура доступна 100% жителей.