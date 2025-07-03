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Москву признали самым удобным городом России для собачников

Москва возглавила рейтинг городов России по комфорту для владельцев собак. Исследование показало доступность ветклиник, зоомагазинов и площадок для выгула. Узнайте, какие районы столицы наиболее удобны для питомцев.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Столица России заняла первое место среди городов страны по уровню комфорта для владельцев собак. К такому выводу пришли эксперты сервиса геоаналитики 2ГИС Про, проведя масштабное исследование городской инфраструктуры. Результатами поделились с порталом «Москва 24».

Исследование было приурочено к Международному дню собак, который отмечался 2 июля. Специалисты проанализировали доступность ветеринарных клиник, зоомагазинов, площадок для выгула и дог-френдли заведений в крупных городах России.

В Москве 88% жителей могут добраться до необходимой инфраструктуры для питомцев за 15 минут пешком. Самые благоприятные ситуации — в Тверском, Таганском и Дмитровском районах, а также в районах Проспект Вернадского, Братеево и Новогиреево, где инфраструктура доступна 100% жителей.

Но не все районы столицы могут похвастаться такой доступностью. В ТиНАО, Западном Бирюлево, Восточном Измайлово, Метрогородке, Лианозово и Нижегородском районах инфраструктура доступна менее чем для 70% жителей.

Аналитики утверждают: Москва лидирует по количеству площадок для выгула собак (90% доступности), но занимает лишь третье место по числу заведений общепита, куда можно заглянуть с питомцами (13,7%). Лидерами в этой категории стали Краснодар (18,9%) и Санкт-Петербург (17,6%).

Среди других городов-миллионников второе место по общей инфраструктурной доступности для собак занял Екатеринбург (47%), третье — Красноярск (45%). В целом по России зоомагазины и ветклиники доступны в 15-минутной пешей доступности для 88% жителей крупных городов, а дог-френдли заведения — для 78%.