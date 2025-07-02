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Бывшего генерального директора ФКП «Авангард» заключили под стражу на два месяца

В Уфе за превышение полномочий арестовали экс-гендиректора ФКП «Авангард».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе арестовали бывшего генерального директора ФКП «Авангард», которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Согласно версии следствия, в апреле 2023 года ФКП «Авангард» и ООО «Стройцентр» заключили договор подряда на строительно-монтажные работы. Несмотря на перечисление подрядчику 161 миллион рублей, фактически работы выполнены лишь на 21 млн рублей.

Весной 2024-го после расторжения договора из-за срыва сроков обвиняемый вместе со своим заместителем по инвестициям сфальсифицировали протокол о приемке работ на 50 миллионов рублей.

Советский районный суд Уфы постановил заключить обвиняемого на два месяце под стражу — до 24 августа. Постановление в законную силу еще не вступило.

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