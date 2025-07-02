В Иркутской области врачи из малых городов могут получить единовременную выплату

Такое нововведение актуально и для студентов, которые приехали в родные города после обучения в медицинском университете или колледже. Председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников подчеркнул, что специалисты, уже проживающие в муниципалитетах, должны иметь доступ к тем же мерам поддержки при переходе на дефицитные должности, что и приезжие.