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В Иркутской области врачи из малых городов могут получить единовременную выплату

Теперь пособие смогут получить врачи, которые устроились на работу без смены места жительства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области расширили список медработников, которые могут получить единовременную выплату. Теперь ее смогут получить не только приезжие специалисты, но и врачи, которые устроились на работу без смены места жительства. Об этом КП-Иркутск стало известно из Законодательного Собрания региона.

— Это направлено на улучшение системы материальной поддержки специалистов, работающих в городах, где население составляет от 50 до 100 тысяч человек, а то и вовсе до 50 тысяч жителей. В основном это районы Крайнего Севера, — уточнил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Артём Лобков.

Такое нововведение актуально и для студентов, которые приехали в родные города после обучения в медицинском университете или колледже. Председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников подчеркнул, что специалисты, уже проживающие в муниципалитетах, должны иметь доступ к тем же мерам поддержки при переходе на дефицитные должности, что и приезжие.

Теперь при переводе специалиста на другую должность в одном городском медучреждении, у него сохраняется право на получение единовременной выплаты. Ранее такой переход автоматически возвращал деньги в бюджет.