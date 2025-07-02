Систему мониторинга воздуха обновят в Астане

На сегодня в столице действуют 10 стационарных постов. Шесть из них являются автоматическими и фиксируют данные каждые 20 минут. Однако многие посты были установлены более десяти лет назад. За это время рядом появились новые жилые и инфраструктурные объекты. Это может искажать показатели и не давать полной картины о реальном качестве воздуха.