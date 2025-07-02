В Перми нейросеть будет выявлять нарушителей на платных парковках

Данные анализируются с использованием нейросети. С помощью нее можно определить автомобили без номерных знаков или с нечитаемыми номерами. Для таких авто система создает отчет о нарушении, который передается в городскую административную комиссию. Затем автоматически формируется доказательная база, необходимая для привлечения нарушителей к ответственности за неуплату пользования парковкой. В зависимости от результата тестирования будет принято решение о внедрении модуля в систему контроля платного парковочного пространства.