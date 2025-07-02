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В Перми нейросеть будет выявлять нарушителей на платных парковках

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» реализует пилотный проект по внедрению модуля раскрытия государственных регистрационных знаков автомобилей.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, на платных парковках города установлен комплекс для фото- и видеонаблюдения, который фиксирует автомобили и считывает их государственные номера.

Данные анализируются с использованием нейросети. С помощью нее можно определить автомобили без номерных знаков или с нечитаемыми номерами. Для таких авто система создает отчет о нарушении, который передается в городскую административную комиссию. Затем автоматически формируется доказательная база, необходимая для привлечения нарушителей к ответственности за неуплату пользования парковкой. В зависимости от результата тестирования будет принято решение о внедрении модуля в систему контроля платного парковочного пространства.