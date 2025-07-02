Глава СКР взял на контроль дело об аварийном общежитии в Омске

Как следует из обращения жительницы общежития в Следственный комитет России, с декабря 2023 года в помещениях не соблюдается температурный режим. При этом люди продолжают регулярно оплачивать коммунальные услуги. Водоснабжение, канализация и водоотведение — также неисправны. Многочисленные жалобы жильцов в профильные инстанции остались без результата. Сейчас региональное СУ проводит процессуальную проверку в отношении сотрудников местной управляющей компании.