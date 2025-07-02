Глава СКР взял на контроль дело об аварийном общежитии в Омске

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин повторно потребовал отчитаться о ходе разбирательств из-за нарушений прав жильцов аварийного общежития. 55-летнее здание на улице Молодогвардейской в Омске находится в критическом состоянии. Стены треснули и создали угрозу обрушения. Системы жизнеобеспечения не функционируют должным образом. Деталями поделились 2 июля в СК.
Как следует из обращения жительницы общежития в Следственный комитет России, с декабря 2023 года в помещениях не соблюдается температурный режим. При этом люди продолжают регулярно оплачивать коммунальные услуги. Водоснабжение, канализация и водоотведение — также неисправны. Многочисленные жалобы жильцов в профильные инстанции остались без результата. Сейчас региональное СУ проводит процессуальную проверку в отношении сотрудников местной управляющей компании.
Ранее Бастрыкин уже давал поручение представить доклад по этому уголовному делу. Исполнение нового поручения главы СКР взял на контроль центральный аппарат ведомства. Руководитель омского Следкома Виталий Батищев должен направить полную информацию о проведенных действиях и установленных обстоятельствах проблемы.
Ранее «КП Омск» сообщила о задержании иностранца, заподозренного в убийстве 28-летней давности.