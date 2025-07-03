Кроссворд на 3 июля 2025

5. Спилберг

В 2005 году Стивен Спилберг представил свою версию «Войны миров» — научно-фантастический боевик по мотивам романа Герберта Уэллса. Главную роль исполнил Том Круз, компанию ему составили Дакота Фэннинг, Миранда Отто и Тим Роббинс. Морган Фримен выступил в качестве рассказчика: его голос в начале фильма практически дословно воспроизводит вступление книги Уэллса. Действие романа было перенесено в современность, а в центре сюжета — докер, стремящийся защитить своих детей от инопланетного вторжения и воссоединиться с их матерью. Фильм был отмечен за атмосферу тревоги, захватывающий сюжет и современные спецэффекты, собрав в мировом прокате более 603 миллионов долларов и заняв четвертое место по кассовым сборам в 2005 году.