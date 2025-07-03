Кроссворд на 3 июля 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Томе Крузе
- В мае 2021 года Том Круз вернул свои три премии «Золотой глобус» в знак протеста против Голливудской ассоциации иностранной прессы. Его решение стало ответом на обвинения ассоциации в расовой предвзятости и отсутствии разнообразия среди ее членов. Ранее Круз был удостоен этих наград за роли в фильмах «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайр» и «Магнолия».
- Том Круз известен своей страстью к автоспорту, которую демонстрирует как на экране, так и в реальной жизни, часто появляясь за рулем гоночных машин и мотоциклов. В его личном гараже можно найти мотоцикл Ducati 999R и гоночный Vyrus 985C3 4V ручной сборки. Перед началом съемок в фильме «Миссия невыполнима 3» в июне 2004 года Круз прошел специальный курс по вождению мотоциклов в California Superbike School под руководством Кейта Коуда. В 2011 году он принял участие в промо-акции команды Red Bull, пилотируя болид «Формулы-1» на трассе Willow Springs в Калифорнии.
- Том Круз пополнил список своих достижений, попав в Книгу рекордов Гиннесса 4 июня 2025 года за наибольшее количество прыжков с подожженным парашютом, выполненных одним человеком. Рекорд был установлен во время съемок фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», где Круз совершил этот опасный трюк 16 раз для достижения идеального кадра. Ранее актер уже был отмечен в Книге рекордов Гиннесса за участие в самой кассовой киносерии «Миссия невыполнима», собравшей в прокате более 100 миллионов долларов.
Ответы
По горизонтали:
1. Шоу
Появление Тома Круза на шоу Опры Уинфри 23 мая 2005 года запомнилось его экспрессивным проявлением чувств к Кэти Холмс. Актер, демонстрируя свою влюбленность, скакал по студии, запрыгивал на диван и опускался на колено, что привлекло всеобщее внимание. Этот эпизод стал объектом многочисленных пародий, включая сцену в фильме «Очень страшное кино 4».
2. Миссия
«Миссия невыполнима» — американский шпионский боевик режиссера Брайана Де Пальмы, основанный на одноименном сериале 1960-х годов и ставший первым фильмом в киносерии «Миссия невыполнима». Главную роль исполнил Том Круз, который именно благодаря этой картине стал широко известен как спецагент Итан Хант.
3. Магуайер
«Джерри Магуайер» — спортивная комедийная драма режиссера Кэмерона Кроу, снятая по его собственному сценарию с Томом Крузом в главной роли. Том Круз получил премию «Золотой глобус» за свою работу в этом фильме. Считается, что сюжет фильма основан на истории спортивного агента Ли Стейнберга, который даже появляется в эпизодической роли агента футболиста Троя Айкмана. Конфликт, связанный с переманиванием клиентов, был взят из реальной жизни Стейнберга, поскольку его бывший партнер действительно переманивал его клиентов.
4. Торт
Том Круз каждый год дарит своим друзьям на Рождество белый шоколадно-кокосовый торт из пекарни Doan's Bakery. Этот десерт, известный как «торт Тома Круза», получил известность и стал популярным подарком. Среди получателей этого торта Анджела Бассетт, Джимми Фэллон, Гленн Пауэлл и Том Хэнкс. В интервью Джеймсу Кордену Круз рассказал, что отправляет торт, поскольку сам не может употреблять сахар во время подготовки к ролям.
5. Спилберг
В 2005 году Стивен Спилберг представил свою версию «Войны миров» — научно-фантастический боевик по мотивам романа Герберта Уэллса. Главную роль исполнил Том Круз, компанию ему составили Дакота Фэннинг, Миранда Отто и Тим Роббинс. Морган Фримен выступил в качестве рассказчика: его голос в начале фильма практически дословно воспроизводит вступление книги Уэллса. Действие романа было перенесено в современность, а в центре сюжета — докер, стремящийся защитить своих детей от инопланетного вторжения и воссоединиться с их матерью. Фильм был отмечен за атмосферу тревоги, захватывающий сюжет и современные спецэффекты, собрав в мировом прокате более 603 миллионов долларов и заняв четвертое место по кассовым сборам в 2005 году.
По вертикали:
1. Хоффман
Драма Барри Левинсона «Человек дождя», с Дастином Хоффманом и Томом Крузом в главных ролях, рассказывает о взаимоотношениях двух братьев: Рэймонда, страдающего расстройством аутистического спектра, и эгоистичного Чарльза. Фильм получил признание критиков, завоевал четыре премии «Оскар», включая «Лучший фильм», и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Образ Рэймонда основан на историях реальных аутистов с уникальными способностями. После выхода фильма продажи солнцезащитных очков, которые носит герой Тома Круза, значительно возросли. «Человек дождя» был одним из любимых фильмов принцессы Дианы, а Том Круз, готовясь к роли, работал в больнице для аутистов.
2. Магнолия
«Магнолия» — драматический фильм Пола Томаса Андерсона, который сам режиссер считает своей лучшей работой. Сюжет фильма основан на известной мистификации о самоубийстве Роналда Опуса. На 50-м Берлинском кинофестивале картина завоевала главный приз — «Золотого медведя». Том Круз, исполнивший роль второго плана, был номинирован на «Оскар» и получил свой третий «Золотой глобус» за эту работу. Андерсон предложил Крузу роль Фрэнка Мэкки на съемочной площадке фильма Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза». Круз был настолько впечатлен сценарием, что согласился на участие в проекте даже на невыгодных финансовых условиях.
3. Фирма
Экранизация романа Джона Гришэма «Фирма» от Сидни Поллака, с Томом Крузом в главной роли, запомнилась ролью Холли Хантер. Она сыграла секретаршу частного детектива, нанятого персонажем Круза, и ее экранное время составило всего 5 минут 59 секунд. Несмотря на это, Хантер была номинирована на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана».
4. Небо
В 2001 году Кэмерон Кроу снял американский фильм «Ванильное небо» с Томом Крузом в главной роли, который является ремейком картины «Открой глаза» Алехандро Аменабара. Название фильма отсылает к картине Клода Моне, находящейся, по сюжету, в коллекции главного героя. В 2002 году песня Пола Маккартни «Vanilla Sky» была номинирована на «Оскар» как лучшая песня. Фильм также содержит отсылки к любимой картине Кроу «Убить пересмешника» Роберта Маллигана в виде отдельных кадров.
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