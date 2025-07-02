Почти 800 человек не стали оплачивать парковку в центре Уфы: им грозит штраф

В минувшую пятницу, 27 июня, в центре Уфы начали работать платные парковки. Основная их цель, как утверждают в пресс-службе городской администрации, упорядочить парковочное пространство и оптимизировать дорожное движение.
Начальник Управления транспорта и связи мэрии Олег Хмарин заявил, что, несмотря на запуск системы, продолжают фиксироваться случаи нарушений ПДД. В первые три дня работы платных парковок на штрафстоянки было отправлено 134 автомобиля.
По данным мониторинга, свободные места на платных парковках остаются доступными. Большинство водителей используют парковочные места на 1−2 часа, и лишь небольшой процент оставляет машины дольше чем на 4 часа. За отчетный период зафиксировано 12 789 транзакций, при этом 797 водителей не оплатили парковку.
Контроль за оплатой парковки осуществляется с помощью стационарных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации. Нарушителям грозит штраф в размере полутора тысяч рублей.
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