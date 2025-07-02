Почти 800 человек не стали оплачивать парковку в центре Уфы: им грозит штраф

По данным мониторинга, свободные места на платных парковках остаются доступными. Большинство водителей используют парковочные места на 1−2 часа, и лишь небольшой процент оставляет машины дольше чем на 4 часа. За отчетный период зафиксировано 12 789 транзакций, при этом 797 водителей не оплатили парковку.