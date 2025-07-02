Выпускники, исполнившие гимн Украины в Тольятти, раскаялись

В гимназии отметили, что одна из выпускниц записала видео-селфи для своего Telegram-канала и опубликовала его. Со слов выпускников, находившихся в парке, сначала они не придали значения исполняемой украинской националистической песне, которая звучала в отдалении и которую они почти не слышали. Осознав ситуацию, выпускники остановили своего одноклассника. С их слов, ими также исполнялись и другие песни, включая гимн России и «Матушка Земля».