Ученые сказали, сколько белорусов могут позволить себе здоровое питание

Стало известно, сколько белорусов могут позволить себе здоровое питание, пишет БелТА.
Так, Институтом системных исследований в агропромышленном комплексе было проведено исследование по индикаторам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Выяснилось, что индикатор энергетической ценности рациона в процентах от средней потребности в Беларуси составляет 130%. И также ученые выяснили, что 99% белорусов могут позволить себе здоровое питание. Это — одни из самых высоких показателей в мире.
Напомним, Беларусь входит в топ-5 экспортеров молокопродуктов, топ-10 — рапсового масла, в топ-15 — мяса и мясопродуктов. Белорусские продукты поставляются в 117 стран.
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