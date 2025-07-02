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Ученые сказали, сколько белорусов могут позволить себе здоровое питание

Ученые оценили рацион белорусов и калорийность еды.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько белорусов могут позволить себе здоровое питание, пишет БелТА.

Так, Институтом системных исследований в агропромышленном комплексе было проведено исследование по индикаторам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Выяснилось, что индикатор энергетической ценности рациона в процентах от средней потребности в Беларуси составляет 130%. И также ученые выяснили, что 99% белорусов могут позволить себе здоровое питание. Это — одни из самых высоких показателей в мире.

Напомним, Беларусь входит в топ-5 экспортеров молокопродуктов, топ-10 — рапсового масла, в топ-15 — мяса и мясопродуктов. Белорусские продукты поставляются в 117 стран.

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Тем временем белорусы раскрыли лайфхак для обхода новой системы сканирования товаров на кассе.

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