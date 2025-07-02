Ученые сказали, сколько белорусов могут позволить себе здоровое питание

Так, Институтом системных исследований в агропромышленном комплексе было проведено исследование по индикаторам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Выяснилось, что индикатор энергетической ценности рациона в процентах от средней потребности в Беларуси составляет 130%. И также ученые выяснили, что 99% белорусов могут позволить себе здоровое питание. Это — одни из самых высоких показателей в мире.