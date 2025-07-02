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В Александровке Ростова-на-Дону построят транспортную развязку за 4 млрд рублей

Обновление дороги и строительство развязки запланировали в Александровке Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Александровке Ростова-на-Дону собираются провести реконструкцию улицы и построить транспортную развязку, проект оценивается в 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. директора департамента автодорог Нарек Тамразян.

Чиновник уточнил, что рабочие должны обновить улицу Берберовскую от Вересаева до 40-летия Победы, а создание развязки планируется в районе улиц Берберовской и Вересаева.

Проектирование будущих работ уже завершено, документация получила положительное заключение Госэкспертизы. Напомним, также в Ростове-на-Дону в 5,2 млрд рублей оценили реконструкцию участка проспекта Стачки.

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