В Александровке Ростова-на-Дону построят транспортную развязку за 4 млрд рублей

В Александровке Ростова-на-Дону собираются провести реконструкцию улицы и построить транспортную развязку, проект оценивается в 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. директора департамента автодорог Нарек Тамразян.
Чиновник уточнил, что рабочие должны обновить улицу Берберовскую от Вересаева до 40-летия Победы, а создание развязки планируется в районе улиц Берберовской и Вересаева.
Проектирование будущих работ уже завершено, документация получила положительное заключение Госэкспертизы. Напомним, также в Ростове-на-Дону в 5,2 млрд рублей оценили реконструкцию участка проспекта Стачки.
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