Жителя Перми обвиняют в культивировании наркосодержащих растений и хранении наркотических средств

В Добрянке завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и трех преступлениях, квалифицируемых как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, а также незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что в период с 1 января 2024 года по 17 апреля 2025 года фигурант незаконно купил семена наркосодержащего растения, а затем выращивал их в дачном доме в Добрянском муниципальном округе. Мужчина собрал с выращенных им растений листву, высушил и измельчил ее. Полученное наркотическое средство, а также части наркосодержащих растений он незаконно хранил в личных вещах при себе, на даче, на работе, в офисе и в квартире в Перми. Общая масса наркотических средств и растений превысила 2 килограмма.
В этот же период злоумышленник получил в дар для личного потребления наркотическое средство общей массой смеси более 0,25 грамма, купил для личного потребления наркотическое средство посредством интернета через «тайник-закладку» массой 1 грамм, которые тоже незаконно хранил при себе, пока их не обнаружили и не изъяли сотрудники полиции.
Фигурант признал вину в полном объеме. На время следствия его заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.