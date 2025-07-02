Жителя Перми обвиняют в культивировании наркосодержащих растений и хранении наркотических средств

Следствие установило, что в период с 1 января 2024 года по 17 апреля 2025 года фигурант незаконно купил семена наркосодержащего растения, а затем выращивал их в дачном доме в Добрянском муниципальном округе. Мужчина собрал с выращенных им растений листву, высушил и измельчил ее. Полученное наркотическое средство, а также части наркосодержащих растений он незаконно хранил в личных вещах при себе, на даче, на работе, в офисе и в квартире в Перми. Общая масса наркотических средств и растений превысила 2 килограмма.