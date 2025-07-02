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Владельцам машин с низкой посадкой снова не рекомендуют ездить на Балткосу из-за поднявшегося в проливе уровня воды

На побережье ожидается усиление ветра.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Клопс.ru

В Балтийске владельцев авто с низкой посадкой снова предостерегли от посещения косы. Об этом сообщается в телеграм-канале ООО «Балтийская судоходная компания» в среду, 2 июля.

«Сегодня водичка высокая. На низких авто заезд затруднен», — говорится в сообщении.

На побережье также ожидается усиление ветра. Согласно опубликованным данным, в четверг, 3 июля, порывы будут достигать 18−23 м/с. До 21:00 пятницы скорость северо-западного ветра будет колебаться от 12 до 17 м/с. Высота волн все эти дни будет колебаться одного до трёх метров.

Предостережение о посещении косы публиковались и в начале недели.