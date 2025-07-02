Владельцам машин с низкой посадкой снова не рекомендуют ездить на Балткосу из-за поднявшегося в проливе уровня воды

На побережье также ожидается усиление ветра. Согласно опубликованным данным, в четверг, 3 июля, порывы будут достигать 18−23 м/с. До 21:00 пятницы скорость северо-западного ветра будет колебаться от 12 до 17 м/с. Высота волн все эти дни будет колебаться одного до трёх метров.