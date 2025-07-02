В Самаре обустроят новый легкоатлетический сектор на стадионе «Салют»

Открыть объект хотят к началу августа, сообщила пресс-служба областного Минспорта.
Легкоатлетический сектор для метания снарядов обустроят на самарском стадионе «Салют». Он находится в 15-м квартале поселка Мехзавод Красноглинского района города.
«Это одно из новых сооружений, которые возводят в регионе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в рамках подготовки к XIII международному форуму “Россия — спортивная держава”», — объяснили в министерстве.
Ранее в области стартовала волонтерская программа мероприятия. К нему подготовят тысячу добровольцев.
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