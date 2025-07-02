Образовательный хаб ИТ-кампуса «Неймарк» построят к 2028 году

Первый корпус гостиницы планируется сдать в декабре 2026 года, а второй — в декабре 2027 года. К этому же сроку хотят сдать и учебный корпус на проспекте Гагарина с ФОКом и конференц-залом, который также уже получил разрешение на строительство.