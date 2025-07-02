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Образовательный хаб ИТ-кампуса «Неймарк» построят к 2028 году

Главный учебный корпуса ИТ-кампуса «Неймарк» планируется сдать в июле 2028 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом стало известно на пресс-туре, посвященному старту приемной кампании «Университета Неймарк» в 2025—2026 учебном году, в рамках которой журналистам также показали новые общежития, готовящиеся к заселению первых студентов.

Напомним, образовательный хаб ИТ-кампуса «Неймарк» возведут около метромоста, в марте минстрой выдал разрешение. По состоянию на 2 июля на площадке ведется подготовка к строительству: территория огорожена, работают экскаватор и буровая установка. Площадь корпуса составит более 34 тысячи квадратных метров.

Согласно проекту, здание будет состоять из 12 разноэтажных блоков. Все части комплекса объединит одноэтажная галерея. В одну смену здесь смогут обучаться до 2850 студентов, а также трудиться 152 сотрудника. Общая площадь ИТ-кампуса «Неймарк» составит 226 квадратных метров, он рассчитан на 8 тысяч студентов, для проживания преподавателей и обучающихся будет доступно 5,6 тысячи мест.

Первый корпус гостиницы планируется сдать в декабре 2026 года, а второй — в декабре 2027 года. К этому же сроку хотят сдать и учебный корпус на проспекте Гагарина с ФОКом и конференц-залом, который также уже получил разрешение на строительство.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина стратовали работы по строительству тепловых сетей для образовательного ИТ-кампуса.