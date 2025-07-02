Юрий Слюсарь подал документы на участие в выборах губернатора Ростовской области

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь подал документы на участие в губернаторских выборах. Об этом стало известно сегодня, 2 июля.
— Подал документы в избирательную комиссию Ростовской области. Процедура формальная, но необходимая, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Донской глава подчеркнул, что ключевыми задачами для себя и своей команды считает сохранение и развитие региона.
— Следует создавать такие условия, чтобы на Дону было комфортно жить, работать, создавать семьи и растить детей. Чтобы наш регион оставался опорным на юге России, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, голосование в Ростовской области будет проходить в течение трех дней, в период с 12 по 14 сентября.
Подпишись на нас в Telegram.