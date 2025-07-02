«Минсктранс» продлевает трассы ряда автобусов в Минске с 3 июля

В «Минсктрансе» сказали о продлении трасс для нескольких автобусных маршрутов.
Так, в Минске с четверга, 3 июля, продлеваются трассы некоторых автобусных маршрутов. Например, автобусы № 161, 161а, 161С от остановочного пункта «Полигон “Тростенецкий” будут ехать до остановки “Мусороперерабатывающий завод”.
Кроме того, корректируется расписание движения автобусов № 110 и 110а с 3 июля по выходным и с 7 июля на будние дни.
— Изменения будут внесены в расписания движения автобусов по будням и выходным, — прокомментировали в «Минсктрансе».
А еще минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 3 июля.
И ГАИ предупредила белорусов о новых устройствах контроля скорости.
Еще ученые сказали, сколько белорусов могут позволить себе здоровое питание.