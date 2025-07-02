В Узбекистане станет больше возможностей в сфере изобразительного и прикладного искусства

В Национальном институте живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода будут приняты меры по повышению качества образования. Здесь поэтапно будут внедряться передовые зарубежные учебные программы и курсы. Работы высокого художественного уровня профессорско-преподавательского состава будут приравнены к научным монографиям. Кроме того, выпускникам института будет предоставлено право преподавать изобразительное искусство в школах.