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В Узбекистане станет больше возможностей в сфере изобразительного и прикладного искусства

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект постановления, направленного на дальнейшее развитие изобразительного и прикладного искусства, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

В соответствии с документом:

  • в рамках Инвестиционной программы на 2026−2027 годы планируют реконструкцию Центрального выставочного зала и фонда Академии художеств, а также создание Мультимедийного центра в Доме фотографии в Ташкенте;
  • на территории Художественного фонда построят Центр молодых художников, включающий современную галерею и 40 творческих мастерских;
  • в Музее восточной миниатюры создадут учебно-производственную мастерскую;
  • здание школы живописи имени Бенькова отремонтируют, построят новый учебный корпус на 400 мест и общежитие на 200 мест;
  • опытных художников, воспитывающих молодежь по принципу «учитель — ученик», будут дополнительно поощрять;
  • ежегодно наиболее талантливых художников будут на конкурсной основе отправлять по обмену опытом в зарубежные страны.

В Национальном институте живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода будут приняты меры по повышению качества образования. Здесь поэтапно будут внедряться передовые зарубежные учебные программы и курсы. Работы высокого художественного уровня профессорско-преподавательского состава будут приравнены к научным монографиям. Кроме того, выпускникам института будет предоставлено право преподавать изобразительное искусство в школах.

говорится в сообщении

Также в республике внедрят систему господдержки на создание творческих произведений по сериям «Пейзажи Нового Узбекистана», «Выдающиеся мыслители» и «Герои нашего времени».

Президент подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство.