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Проезд на юге Петербурга назвали в честь юриста Анатолия Кони

У семи объектов недвижимости сменился адрес.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении имени известного юриста Анатолия Кони безымянному проезду в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь участок дороги от Московского проспекта до Варшавской улицы официально именуется улицей Анатолия Кони. Решение было принято Топонимической комиссией 22 апреля в знак признания заслуг выдающегося правоведа, литератора и общественного деятеля, чья жизнь и работа были неразрывно связаны с городом.

— Новое название особенно символично, поскольку в начале улицы у здания Российской национальной библиотеки установлен памятник Кони, а неподалеку расположено здание Санкт-Петербургского городского суда, — отмечается в сообщении.

В связи с переименованием изменились адреса нескольких объектов: жилых домов № 12 и № 16 по Бассейной улице, а также пяти нежилых зданий по адресу Бассейная улица, 20. При этом все ранее выданные документы с указанием старых адресов сохраняют свою юридическую силу.

Анатолий Федорович Кони (1844−1927) вошел в историю как один из самых уважаемых юристов России, известный своей принципиальной позицией и вкладом в развитие отечественного судопроизводства.

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