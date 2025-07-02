Проезд на юге Петербурга назвали в честь юриста Анатолия Кони

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении имени известного юриста Анатолия Кони безымянному проезду в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Теперь участок дороги от Московского проспекта до Варшавской улицы официально именуется улицей Анатолия Кони. Решение было принято Топонимической комиссией 22 апреля в знак признания заслуг выдающегося правоведа, литератора и общественного деятеля, чья жизнь и работа были неразрывно связаны с городом.
— Новое название особенно символично, поскольку в начале улицы у здания Российской национальной библиотеки установлен памятник Кони, а неподалеку расположено здание Санкт-Петербургского городского суда, — отмечается в сообщении.
В связи с переименованием изменились адреса нескольких объектов: жилых домов № 12 и № 16 по Бассейной улице, а также пяти нежилых зданий по адресу Бассейная улица, 20. При этом все ранее выданные документы с указанием старых адресов сохраняют свою юридическую силу.
Анатолий Федорович Кони (1844−1927) вошел в историю как один из самых уважаемых юристов России, известный своей принципиальной позицией и вкладом в развитие отечественного судопроизводства.