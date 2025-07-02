Проезд на юге Петербурга назвали в честь юриста Анатолия Кони

В связи с переименованием изменились адреса нескольких объектов: жилых домов № 12 и № 16 по Бассейной улице, а также пяти нежилых зданий по адресу Бассейная улица, 20. При этом все ранее выданные документы с указанием старых адресов сохраняют свою юридическую силу.