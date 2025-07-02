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Крымчанин заразился дирофиляриозом через укус комара

Это первый такой случай в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Крыму зарегистрировали первый случай заражения дирофиляриозом через укус комара. Об этом «Крымскому информационному агентству» сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин.

По его словам, крымский климат подходит для размножения опасных насекомых. Из-за этого существует риск возникновения эпидемий. В Крыму комары могут быть переносчиками возбудителей малярии, лихорадки Денге и ряда других заболеваний.

В частности, насекомые рода Culex распространены по всему Крыму. Они являются переносчиками различных инфекций.

«В этом году в Крыму зарегистрирован первый случай заражения дирофиляриозом. Это паразитарное заболевание вызывается личиночной стадией нитевидной нематоды», — отметил Проскурнин.

По его словам, когда глист попадает в организм человека или животного, он поражает глаза и другие органы.