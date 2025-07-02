Подготовка к отопительному сезону в Омске выполнена на 62%

АО «Тепловая компания» активно готовит Омск к предстоящему отопительному сезону. По состоянию на 2 июля 2025 года выполнено 62% запланированных работ. Специалисты ремонтируют коммуникации, восстанавливают теплоизоляцию, обновляют запорную арматуру на сетях. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
Особое внимание уделяется котельным и тепловым пунктам, а также наиболее проблемным участкам теплотрасс. Больше всего таких объектов сосредоточено в городке Нефтяников и Чкаловском поселке. Для скорейшего возвращения горячей воды в дома омичей бригады предприятия работают в круглосуточном режиме. Все запланированные мероприятия должны быть завершены до начала нового отопительного сезона.
Ранее «КП Омск» сообщила, что аварийным зданием с неработающими системами водоснабжения и канализации заинтересовался Бастрыкин.