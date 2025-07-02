Депутат ГД Александр Дроздов поддержал идею развития промпарка «Ачинский»

В завершение встречи Дмитрий Прошкин у руководителя промпарка поинтересовался, есть ли работники, попавшие под мобилизацию, и будут ли они обеспечены по возвращении рабочими местами. Дмитрий Мымликов заверил, что парней, а их 9 человек, ждет их работа, и они об этом знают, так как с ними и их семьями работодатель связь не теряет.