Депутат ГД Александр Дроздов поддержал идею развития промпарка «Ачинский»

Промышленный парк «Ачинский» с рабочим визитом посетил депутат Госдумы РФ, заместитель председателя думского комитета по промышленности Александр Дроздов. Совместно с федеральным политиком ознакомиться с уже действующей производственной площадкой прибыли гендиректор ООО «Ачинский цемент» Олег Турищев и исполняющий полномочия главы Ачинска Евгений Пенский.
Гостям производственные мощности промпарка представил руководитель управляющей компании ООО «Желдоральянс» Дмитрий Мымликов. Он рассказал об имеющихся возможностях и потенциале проекта, который начал реализовываться в этом году на территории западной столицы края.
Якорным резидентом промпарка «Ачинский» является предприятие ООО «Магистраль», которое занимается ремонтом и обслуживанием подвижного состава для нужд АО «РЖД». На заводе трудится более 230 человек, и через их руки ежемесячно проходит 1000 выгонов и 4000 колесных пар. Сегодня это не предел, и завод будет развиваться, увеличивая объемы производства и ассортимент продукции. В ближайших планах возвести к имеющимся 2,5 тыс. кв. метров цехов еще 5 тыс. квадратов современных производственных площадей, которые частично займет ООО «Магистраль». Дополнительно они будут предоставлены новым резидентам, которые желают осуществлять свою производственную деятельность в Ачинске.
После небольшого рабочего совещания, где Александр Дроздов и Дмитрий Мымликов обсудили дальнейшие планы и перспективы, Депутат ГД поделился своим мнением об увиденном.
«Промпарк должен послужить основой для дальнейшего развития как “Желдоральянса”, так и привлечения новых резидентов. Предприятия всегда приходят туда, где есть условия, мы чувствуем поддержку в этом плане администрации города и края. Будем помогать предприятию и городу в оформлении всей необходимой документации. Поддерживаю эту идею по дальнейшему развитию этой промплощадки», — заявил Александр Дроздов.
Об увиденном рассказал руководитель одного из крупнейших в Ачинске производственных предприятий — генеральный директор ООО «Ачинский цемент» Олег Турищев. С большим интересом он принял участие в данном мероприятии, и для себя Олег Николаевич подчеркнул ряд моментов.
Во время совещания, которое прошло на базе ООО «Желдоральянс», одним из вопросов стала возможность часть существующих производственных мощностей переориентировать на нужды военно-промышленного комплекса. В разговоре приняли участие участники СВО Дмитрий Салов и Дмитрий Прошкин.
В завершение встречи Дмитрий Прошкин у руководителя промпарка поинтересовался, есть ли работники, попавшие под мобилизацию, и будут ли они обеспечены по возвращении рабочими местами. Дмитрий Мымликов заверил, что парней, а их 9 человек, ждет их работа, и они об этом знают, так как с ними и их семьями работодатель связь не теряет.