В Самаре планируют изменить маршрут автобуса № 124 и пустить его до «Пятилетки»

По итогам совещания в министерстве транспорта Самарской области, состоявшегося 30 июня 2025 года, рассматривается возможность продления маршрута автобуса № 124 до транспортного узла «Пятилетка». Одновременно прорабатывается вопрос перевода маршрута на регулируемый тариф с бюджетным финансированием перевозок.
В рамках планируемых изменений особое внимание уделяется качеству обслуживания пассажиров. При заключении контрактов с перевозчиками будет учитываться обязательное использование автобусов среднего класса и соблюдение интервалов движения в пределах 15−20 минут. Администрации поселка Смышляевка поручено проанализировать целесообразность организации конечной остановки на территории транспортной развязки «Пятилетка».
Актуальность изменений подтверждается текущей ситуацией с транспортным обслуживанием жителей Смышляевки. Население поселка, составляющее около 10 тысяч человек, ежедневно сталкивается с проблемами при поездках в Самару на работу и учебу. По данным минтранса, ежедневный пассажиропоток на маршруте достигает 2 тысяч человек.
Основные жалобы жителей, по информации пресс-службы министерства транспорта, связаны с неудобным расписанием, техническим состоянием автобусов и недостаточным количеством рейсов. Планируемые изменения должны улучшить ситуацию с транспортным обслуживанием населения.
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