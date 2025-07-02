В Самаре планируют изменить маршрут автобуса № 124 и пустить его до «Пятилетки»

Актуальность изменений подтверждается текущей ситуацией с транспортным обслуживанием жителей Смышляевки. Население поселка, составляющее около 10 тысяч человек, ежедневно сталкивается с проблемами при поездках в Самару на работу и учебу. По данным минтранса, ежедневный пассажиропоток на маршруте достигает 2 тысяч человек.