Два монумента в честь героев спецоперации появились в Большеглушицком районе

Во время церемонии трое героев — Андрей Ивлев, Евгений Абдуллаев и Сергей Губанов посмертно награждены орденами Мужества и медалями за проявленное бесстрашие и геройство. Награды переданы супругам и родственникам погибших. Администрация поселка планирует дополнить монумент табличками с фамилиями героев, служивших в спецоперациях, а также именами тех, кто пал смертью храбрых, выполняя свой долг.