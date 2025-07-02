Два монумента в честь героев спецоперации появились в Большеглушицком районе

Памятники российским солдатам, участвовавшим в специальной военной операции, торжественно открыли в селах Большая Глушица и поселок Южный Большеглушицкого района.
Новые скульптуры призваны напомнить жителям о храбрецах, отдавших жизнь за Отечество.
Во время церемонии трое героев — Андрей Ивлев, Евгений Абдуллаев и Сергей Губанов посмертно награждены орденами Мужества и медалями за проявленное бесстрашие и геройство. Награды переданы супругам и родственникам погибших. Администрация поселка планирует дополнить монумент табличками с фамилиями героев, служивших в спецоперациях, а также именами тех, кто пал смертью храбрых, выполняя свой долг.
В предыдущем материале мы рассказывали о том, что в Самаре впервые официально отметили День ветерана боевых действий.
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