Вам было мало пробок в районе Рохата и Куйлюка? Держите ещё!

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). Как будто одной транспортной головоломки в районе Рохата и Куйлюка было недостаточно. Теперь добавился ещё один «сюрприз» для водителей. Комитет по автомобильным дорогам сообщил о частичном закрытии движения на участке с 0 по 3 километр трассы A373 «Ташкент — Ош», проходящей по территории Бектемирского района. Ограничения будут действовать с 3 по 8 июля в связи с плановыми ремонтными работами на асфальтобетонном покрытии.