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Вам было мало пробок в районе Рохата и Куйлюка? Держите ещё!

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). Как будто одной транспортной головоломки в районе Рохата и Куйлюка было недостаточно. Теперь добавился ещё один «сюрприз» для водителей. Комитет по автомобильным дорогам сообщил о частичном закрытии движения на участке с 0 по 3 километр трассы A373 «Ташкент — Ош», проходящей по территории Бектемирского района. Ограничения будут действовать с 3 по 8 июля в связи с плановыми ремонтными работами на асфальтобетонном покрытии.

Для «удобства» автолюбителей выезд из Ташкента на Ахангаранское шоссе организуют через 47-й километр Ташкентской кольцевой дороги (круг «Рохат») в направлении Куйлюка.

Въезд в Ташкент со стороны Юкоричирчикского района пустят с 6-го километра автодороги «Бектемир — Чирчик — Газалкент — Чорбог» в сторону поселка Йик-Ота и Фаргона йули.

На фоне всего происходящего складывается ощущение, что сюда вот-вот приедет президент — настолько авральными темпами ведутся дорожные работы.

Водителям остаётся только запастись терпением и планировать маршруты заранее. Город снова готовит очередное испытание для ваших нервов и автомобилей.