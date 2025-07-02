Вам было мало пробок в районе Рохата и Куйлюка? Держите ещё!

Для «удобства» автолюбителей выезд из Ташкента на Ахангаранское шоссе организуют через 47-й километр Ташкентской кольцевой дороги (круг «Рохат») в направлении Куйлюка.
Въезд в Ташкент со стороны Юкоричирчикского района пустят с 6-го километра автодороги «Бектемир — Чирчик — Газалкент — Чорбог» в сторону поселка Йик-Ота и Фаргона йули.
На фоне всего происходящего складывается ощущение, что сюда вот-вот приедет президент — настолько авральными темпами ведутся дорожные работы.
Водителям остаётся только запастись терпением и планировать маршруты заранее. Город снова готовит очередное испытание для ваших нервов и автомобилей.