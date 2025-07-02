«Становились выше родителей»: тренер Владимир Чугин рассказал, как спорт помогает детям расти

«У нас в семье все невысокие» — нередко этот тезис вселяет в родителей уверенность в том, что их ребенок останется небольшого роста. Но практика показывает: дети, которые регулярно занимаются спортом, часто становятся на 8−10 сантиметров выше своих родителей. Почему так происходит и какие упражнения действительно работают? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с тренером московского Центра творчества «На Вадковском» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимиром Чугиным.
— Владимир Владимирович, правда ли, что спорт может помочь ребенку вырасти выше, даже если в семье все невысокого роста?
— Абсолютно верно. За 30 с лишним лет работы я видел множество примеров, когда дети из таких семей становились заметно выше родителей. Важно понимать: часто это не генетика, а унаследованный образ жизни. Если родители мало двигались, не занимались спортом, ребенок повторяет эту модель.
— Какие именно упражнения наиболее эффективны?
— Прежде всего — прыжковые. Например, прыжки вверх с касанием высокой отметки. Оптимально выполнять около 300 таких прыжков в неделю. Отлично работают подтягивания и висы на турнике — они растягивают позвоночник. А также упражнения на пресс — на той же наклонной скамье. Но подъем не туловища, а ног — с отрывом таза от скамьи, пытаясь колени подвести ближе к голове. Это более приемлемо для позвоночника и мышц пресса из-за большей амплитуды движения. Кроме того, позвоночный столб находится в более удобном положении с опорой на скамье в процессе скручивания! Младшим школьникам хорошо начинать с подтягиваний под углом на низкой перекладине.
— А если ребенок совсем не может подтянуться?
— Начинаем с простого: находим перекладину на уровне груди, ребенок берется за нее, подводит ноги под перекладину и пробует подтягиваться из этого положения. Если не получается — просто висим, притянув туловище ближе к перекладине, по 20−30 секунд, в несколько подходов.
— Многие боятся, что силовые тренировки могут замедлить рост…
— Это миф. Наоборот, тренировки ног, самых больших мышц человека — выпады, «велосипед» — стимулируют выработку гормона роста. Главное — избегать чрезмерных осевых нагрузок в детском возрасте.
— Как организовать тренировки, если ребенок и так загружен уроками?
— Оптимально — две-три тренировки в неделю по 40−60 минут. Обязательно давать отдых — два-три дня в месяц без физических нагрузок. Многие учителя физкультуры идут навстречу: если ребенок занимается в секции, могут освободить от школьных уроков.
— Что важно в питании?
— Детские молочные продукты — творожки, йогурты. Они содержат необходимый кальций. Важно соблюдать режим — прием пищи в одно и то же время. Летом — больше свежих фруктов и овощей.
— Какие главные ошибки допускают родители?
— Первая — перегрузка. Когда ребенок ходит в три-четыре кружка, организм не успевает восстанавливаться. Вторая — недостаток сна. Пик выработки гормона роста — с 22:00 до 2 часов ночи.
— Ваш главный совет?
— Начните с малого. Даже 10−20 минут занятий на турнике через день уже в ближайший месяц дадут результат. Главное — регулярность.
— Каких результатов сегодня добиваются юные москвичи, в частности, ваши ученики?
— Ежегодно ребята становятся призерами значимых открытых соревнований, чемпионатов и первенств Москвы, Подмосковья и России по силовым видам спорта. Если говорить об армрестлинге — один из учеников занял пятое место на чемпионате мира. А секция армрестлинга, атлетической гимнастики и ОФП в Центре «На Вадковском» (филиал «Россия молодая») с каждым годом привлекает все новых талантливых учеников, стремящихся к достижениям в спорте.
— Как спорт помогает вашим ученикам в их дальнейшей жизни и карьере?
— Несколько из них стали тренерами, и гордятся этим. Ученики работают в самых разных отраслях экономики и социальной сферы. Безработных среди них, разумеется, нет.