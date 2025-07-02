«Становились выше родителей»: тренер Владимир Чугин рассказал, как спорт помогает детям расти

— Прежде всего — прыжковые. Например, прыжки вверх с касанием высокой отметки. Оптимально выполнять около 300 таких прыжков в неделю. Отлично работают подтягивания и висы на турнике — они растягивают позвоночник. А также упражнения на пресс — на той же наклонной скамье. Но подъем не туловища, а ног — с отрывом таза от скамьи, пытаясь колени подвести ближе к голове. Это более приемлемо для позвоночника и мышц пресса из-за большей амплитуды движения. Кроме того, позвоночный столб находится в более удобном положении с опорой на скамье в процессе скручивания! Младшим школьникам хорошо начинать с подтягиваний под углом на низкой перекладине.