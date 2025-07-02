Основной период ОГЭ завершился в Москве

«Основной период ОГЭ проходил с 21 мая по 2 июля. Экзамены в эти дни сдавали более 120 тыс. девятиклассников. Для них в столице было организовано 622 пункта проведения экзаменов, работу которых обеспечивали свыше 42 тыс. сотрудников», — говорится в сообщении.