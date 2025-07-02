Генная терапия улучшила слух у десяти жителей Китая с врожденной глухотой

Проведенные исследователями наблюдения показали, что слух у всех пациентов значительным образом улучшился уже через месяц после введения вирусов в их внутреннее ухо, при этом наибольший эффект был достигнут среди детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В частности, терапия почти полностью нормализовала слух одной семилетней девочки и позволила ей общаться с матерью на протяжении как минимум четырех месяцев после начала лечения.